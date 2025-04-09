Еще 11 школьников получили первые паспорта в Богородском округе

Торжественная церемония вручения паспортов прошла в центре «Про молодежь» в Ногинске. Поздравили ребят с этим событием заместитель председателя совета депутатов Богородского округа Павел Ермилов, заместитель главы муниципалитета Алексей Тимошин и депутат Олег Карцов.

Мероприятие прошло в рамках всероссийской программы «Движения первых» «Мы — граждане России». Этот день стал знаменательной датой для 11 ребят. Такой волнительный момент вместе с ними разделили их родные и близкие. На память у школьников остались подарки и фотографии.

«Мы — сильнейшая страна на сегодняшний день. Иметь паспорт гражданина Российской Федерации — это почетно и престижно», — отметил Алексей Тимошин.

Торжественные церемонии вручения паспортов проходят ежемесячно. Чтобы получение документа запомнилось на всю жизнь, необходимо при оформлении государственной услуги в многофункциональном центре сообщить о своем желании специалисту, который принимает документы.