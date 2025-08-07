Еще 11 школьникам вручили первые паспорта в Волоколамском округе

Торжественная церемония вручения главного документа гражданина России состоялась в зале Волоколамского отдела ЗАГС. Поддержать ребят пришли их родные и близкие

Паспорта юноши и девушки получили из рук главы Волоколамского муниципального округа Натальи Козловой. Она также вручила школьникам Конституцию Российской Федерации и памятные подарки.

«Вступая во взрослую жизнь, ребята получают свой главный документ, удостоверяющий личность. Паспорт — это символ гражданственности, ответственности и возможностей, которые открываются перед каждым из них», — отметила Наталья Козлова.

В завершении торжественной церемонии виновники торжества сделали памятные фотографии с представителями администрации и своими родными.

Вручение паспортов в торжественной обстановке давно стало традицией в Московской области. Чтобы принять участие в церемонии, нужно обратиться в МФЦ.