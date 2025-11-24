Еще 11 школьникам вручили первые паспорта в Волоколамске
Участниками торжественной церемонии стали 11 жителей Волоколамского округа, достигшие 14-летнего возраста. Главный документа гражданина Российской Федерации ребята получили из рук первого заместителя главы муниципалитета Анны Агаповой.
Кроме самого паспорта, каждому подростку вручили экземпляр Конституции Российской Федерации — основополагающего документа государства, который отражает права и обязанности каждого гражданина.
«Это важный и символичный момент в жизни каждого — первый шаг во взрослую жизнь, новые права и новые обязанности. Уверена, что они станут достойным поколением, которое впишут свои имена в историю волоколамского края, а может быть, и всей страны», — сказала Анна Агапова.
Школьники также получили памятные подарки и сфотографировались на память об этом важном дне.
Ежемесячные торжественные церемонии вручения первых паспортов уже стали доброй традицией в Волоколамском округе. Для участия в них юные жители муниципалитета, достигшие 14-летнего возраста, могут обратиться в многофункциональный центр.