Еще 11 школьникам вручили первые паспорта в Волоколамске

Кроме самого паспорта, каждому подростку вручили экземпляр Конституции Российской Федерации — основополагающего документа государства, который отражает права и обязанности каждого гражданина.

«Это важный и символичный момент в жизни каждого — первый шаг во взрослую жизнь, новые права и новые обязанности. Уверена, что они станут достойным поколением, которое впишут свои имена в историю волоколамского края, а может быть, и всей страны», — сказала Анна Агапова.

Школьники также получили памятные подарки и сфотографировались на память об этом важном дне.

Ежемесячные торжественные церемонии вручения первых паспортов уже стали доброй традицией в Волоколамском округе. Для участия в них юные жители муниципалитета, достигшие 14-летнего возраста, могут обратиться в многофункциональный центр.