Еще 11 школьникам вручили первые паспорта в Чехове

Вручали первые паспорта школьникам заместитель главы городского округа Чехов Артем Попов и председатель Совета депутатов Галина Козина.

«Этот документ наделяет вас всеми правами и обязанностями гражданина Российской Федерации. Кроме паспорта вы сегодня также получите один экземпляр конституции России. Желаю вам бережно относиться к паспорту. И носить этот документ с честью, гордостью и достоинством», — сказал Артем Попов.