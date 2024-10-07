Еще 11 школьникам вручили первые паспорта в Чехове

Фото: Медиасток.рф

Церемония вручения паспортов прошла в Чехове. Важный документ школьникам передали представители администрации и депутаты округа.

Вручали первые паспорта школьникам заместитель главы городского округа Чехов Артем Попов и председатель Совета депутатов Галина Козина.

«Этот документ наделяет вас всеми правами и обязанностями гражданина Российской Федерации. Кроме паспорта вы сегодня также получите один экземпляр конституции России. Желаю вам бережно относиться к паспорту. И носить этот документ с честью, гордостью и достоинством», — сказал Артем Попов.

Ребята отметили, что с нетерпением ждали этого момента и считают получение паспорта большой ответственностью.

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