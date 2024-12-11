Еще 11 школьникам торжественно вручили паспорта в Богородском округе

Церемония прошла в центре «Про Молодежь» в Ногинске. Одиннадцать юношей и девушек стали обладателями своего первого в жизни документа гражданина России.

Школьники пришли на торжество вместе со своими родителями, которые разделили с ребятами радость этого волнительного момента. Новоиспеченных граждан страны поздравил депутат окружного совета Павел Ермилов, вручавший им паспорта. Он пожелал молодым людям с честь пронести этот документ через всю жизнь и стать достойными гражданами, которыми будет гордиться Россия.

«У нас огромная, прекрасная история. И быть гражданином России — это очень почетно», — подчеркнул Павел Ермилов.

Школьники сфотографировались на память, им также вручили небольшие подарки.

В Богородском округе ежемесячно проводятся торжественные церемонии вручения паспортов. Принять в них участие могут все желающие. Для этого достаточно оставить соответствующую заявку при оформлении услуги в Многофункциональном центре.

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