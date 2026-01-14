Еще 11 семей получили сертификаты на покупку жилья в Балашихе

Традиционно в начале года глава Балашихи Сергей Юров вручает молодым семьям жилищные сертификаты по программе «Обеспечение жильем молодых семей». Всего вручили 11 сертификатов.

Социальная выплата станет большим подспорьем для молодых балашихинцев. В следующие семь месяцев им необходимо решить, куда вложить средства сертификата: жилье должно располагаться на территории Московской области, а вот дом это будет или квартира — решают уже сами получатели. Социальная выплата формируется из федерального (8,6%), регионального (48,8%) и местного бюджета (42,6%).

«Мы ежегодно вручаем сертификаты нашим молодым семьям. Эти сертификаты станут хорошей помощью в улучшении жилья и создании комфортных и благоприятных условий для подрастающего поколения», — сказал Сергей Юров.

Размер социальной выплаты составляет 30% для семей не имеющих детей и 35% для семей с детьми от расчетной стоимости жилого помещения.

Уже сейчас ведется прием заявок на участие в подпрограмме на 2027 год. Семьи заявители должны соответствовать ряду критериев. Для участия в программе необходимо обратиться в управление по жилищным вопросам. Оно расположено на Московском проезде, дом 13. Приемный день — каждую среду.