Еще 11 подмосковных фермеров получили гранты по конкурсу «Агростартап»

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Итоги конкурса на создание и развитие фермерских хозяйств «Агростартап» подвели в Подмосковье. Победителями, которые получили гранты на общую сумму более 46 миллионов рублей, стали 11 фермеров.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергея Двойных, проекты победителей направлены на выращивание ягод, овощей, пчеловодство, рыбоводство, разведение мелкого рогатого скота.

«Использовать средства можно на приобретение земельных участков, техники или оборудования, сельскохозяйственных животных и производственных помещений», — добавил Двойных.

Всего поддержку получили фермерские хозяйства из Клина, Коломны, Егорьевска, Можайска, Чехова, Шаховской и Наро-Фоминска.

В Минсельхозе Подмосковье подчеркнули, что главные условия получения гранта — это софинансирование не менее 10% собственных средств и создание новых рабочих мест на срок в течение пяти лет после проведения конкурса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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