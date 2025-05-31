Еще 11 пешеходных троп обустроили в Люберцах

Еще 11 объектов обустроили в рамках губернаторской программы «Народная тропа» в Люберцах. Об этом сообщил глава городского округа Владимир Волков.

«В текущем году на территории округа запланировано обустройство 43 пешеходных коммуникаций в рамках программы „Народные тропы“. В настоящее время завершены работы на 11 объектах, на еще шести участках ведутся работы», — сообщил Владимир Волков.

Асфальтированные тропинки появились у дома № 15 на Московской улице, у дома № 12 на Юбилейной улице, у домов № 140 и № 55 на Октябрьском проспекте, у дома № 2 на улице Строителей, а также на улицах Ломоносова у дома № 24, Лесной у дома № 11, у дома № 20б на улице Академика Жукова, улице Шама, 7 и Карьере ЗИЛ у дома № 1 в Дзержинском.

В настоящее время рабочие трудятся на улицах Митрофанова, 19, Вертолетной, 4 (корпус 2), Московской, 15, Инициативной, 69-74 и на Октябрьском проспекте, 64.

Весь комплекс запланированных работ планируют завершить в сентябре 2025 года. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте администрации городского округа Люберцы.