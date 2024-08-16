Еще 11 километров региональных дорог отремонтировали в Серпухове

Шесть участков региональных дорог отремонтировали в Серпухове по нацпроекту. Их общая протяженность превысила 11 километров.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, работы провели по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Покрытие обновили на Северном шоссе рядом с гимназией и детским садом №10, а также на участке от трассы А-108 до деревни Фенино, на подъезде к деревне Глубоково и в селе Турово.

По просьбам жителей дорожники также обновили участок от деревни Арнеево до поворота в деревню Сераксеево, а также в поселке Оболенское на Объездной улице и Осеннем бульваре.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о 35 дорожных проектах, которые завершат к концу года. Он также отметил, что в декабре специалисты завершат развязки на Каширском шоссе и Мытищинскую хорду.

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