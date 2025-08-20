Еще 11 камер системы «Безопасный регион» установили в Наро-Фоминске

На улице Полубоярова в Наро-Фоминске установили 11 камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион». Работы провели после соответствующей просьбы жильцов дома № 5.

Адрес также включили в список регулярных маршрутов патрулирования. Основной причиной для беспокойства послужила близость железнодорожной станции «Нара», из-за которой дворовая территория стала проходной зоной для пассажиров, что создавало угрозу для безопасности детей и взрослых.

Специалисты проанализировали ситуацию и установили на десяти подъездах жилого дома и на детской площадке современные камеры видеонаблюдения.

Главное управление региональной безопасности Московской области напомнило, что места для установки камер определяют межведомственные рабочие группы с учетом криминогенной обстановки. Оставить заявку можно на сайте или в местной администрации.

Руководитель управления в ранге министра Кирилл Карасев напомнил, что система «Безопасный регион» включает в себя более ста тысяч видеокамер, установленных на разных объектах.