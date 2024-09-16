Еще 11 дворов благоустроили в Серпухове

В этом году в Серпухове комплексно благоустроили 11 дворов. Рабочие отремонтировали дороги, установили спортивно-игровые площадки, оборудовали парковки и освещение, провели озеленение.

В порядок привели 10 дворов в Серпухове на улицах Советской и Ворошилова, Физкультурной и Текстильной, Пушкина и Оборонном переулке, Дальней и Цеховой, Юбилейной и Бульваре 65 лет Победы, Северном переулке и Подольской, а также на улицах Комсомольской, Луначарского, Химиков, Новой. Также преобразился двор в микрорайоне Д в Пущине.

Еще по восьми адресам обновили переходные дорожки, ведущие к автобусным остановкам, детским садам и другим социальным объектам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил работников сферы благоустройства с профессиональным праздником.

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