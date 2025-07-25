Еще 106 предпринимателей Подмосковья получили субсидии при выходе на маркетплейсы

Фото: Производитель настольных игр и игрушек «Десятое королевство» из округа Шаховская / Медиасток.рф

С начала года более 100 подмосковных предпринимателей получили субсидию при выходе на маркетплейсы. Общая сумма поддержки составила 31,4 миллиона рублей.

Как рассказали в областном Минивесте, субсидию уже получили 106 предпринимателей, из них четверо — самозанятые.

По словам заместителя председателя правительства — главы министерства Екатерины Зиновьевой, поддержка позволяет компенсировать до 50% и до 500 тысяч рублей затрат на оплату комиссии, продвижение и доставку товаров и услуг.

Самыми активными получателями субсидии становятся предприниматели, которые работают с OZON, Яндекс.Маркет и WB.

Узнать больше о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье можно на инвестиционном портале.