Еще 100 школ и больниц построят в Подмосковье по нацпроектам | 360°

Подмосковье 16 мая 2024, 12:37 Еще 100 школ и больниц построят в Подмосковье по нацпроектам Министерство строительного комплекса Подмосковья

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На этапе строительства по нацпроектам находятся более 100 социальных объектов в Подмосковье. Пресс-служба регионального Минстроя сообщила, какие функции будут выполнять новые здания.

Больше половины — 60 из 100 — это детские сады и школы. Лидерами по строительству объектов образования являются Красногорск, Мытищи, Солнечногорск и Одинцово.

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Уже в этом году в регионе откроются 25 школ и 11 детских садов, построенных за счет средств бюджета.

Продолжается и строительство объектов здравоохранения. Около 20 больниц и поликлиник возводят в Люберцах, Лосино-Петровском, Котельниках, Лобне, Ленинском и Одинцовском округах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что детский клинический центр имени Рошаля в Красногорске откроется летом. Его тоже строят по нацпроекту. Кроме того, готовится к открытию центр единоборств в Можайске, а до конца года в Королеве появится новая музыкальная школа.

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