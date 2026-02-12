Еще 100 рабочих вывели на уборку снега в Одинцове

Активные работы по уборке снега продолжаются во всех округах Подмосковья. В усиленном режиме коммунальные службы трудятся во дворах, на дорогах и в общественных пространствах. В ожидании очередного снегопада сегодня работа кипит в Одинцове, где задействовали не менее 100 спецмашин.

МБУ «Одинцовское городское хозяйств» с самого утра вывело на работу более 20 тракторов и 30 самосвалов. При этом задействовали порядка 100 дворников.

Уборка идет по четкому алгоритму. Сначала снег убирают при помощи техники, а потом подключаются рабочие. В завершение поверхности обрабатывают ото льда, а снег вывозят.

«Приступили к уборке очередного двора. Мы в день делаем по несколько дворов. Сегодня работают три единицы техники, в бригаде четыре человека. Работаем каждый день, свое дело знаем. В прошлом году снега было мало, в этом — гораздо больше. Но мы стараемся, убираем», — сказал мастер МБУ «Одинцовское городское хозяйств» Сергей Шишин.

Он призвал жителей не мешать спецтехнике и убирать машины, когда коммунальные службы выходят на работу. Это позволит специалистам быстро очистить дворы, обеспечив новые парковочные места.

Сильный снегопад спрогнозировали в Подмосковье с 12 февраля. При этом ожидается повышение температуры воздуха. В пятницу возможен ледяной дождь.