Еще 100 предпринимателей Подмосковья присоединились к программе «Наставничество»

Образовательная программа для предпринимателей «Наставничество» привлекла более 100 участников в Подмосковье. В этом году в ней присоединились участники СВО и их семьи.

Как рассказали в региональном Мининвесте, организатором программы стал центр «Мой бизнес». В ней приняли участие предприниматели и учредители обществ с ограниченной ответственностью, которые работают на территории Подмосковья. Они будут обучаться под руководством опытных наставников.

Программа рассчитана на пять недель. Слушатели смогут повысить свои навыки и пообщаться с лидерами отрасли, перенять их опыт и научиться новому.

«В процессе обучения участники проанализируют сильные и слабые стороны своих бизнес-проектов, получат новый взгляд на развитие бизнеса, составят новые каналы сбыта и стратегии продвижения. Завершающим этапом станет очный тренинг-практикум, на котором эксперты детально разберут кейсы участников по основным показателям эффективности бизнеса и помогут усовершенствовать методы привлечения клиентов», — рассказали в министерстве.

Проект «Наставничество» работает с 2019 года. За это время обучение прошли тысячи человек.

Узнать больше о тематических мероприятиях для предпринимателей можно по ссылке.