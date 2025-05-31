Еще 100 ям устранили на нескольких улицах в Можайске за один день

В Можайске на улицах Дмитрий Пожарского и 1-й Железнодорожной устранили более 100 ям на дорогах за один рабочий день. Работы провели в рамках заранее составленного плана через портал «Добродел».

Дорожные дефекты устранили на улице Дмитрия Пожарского во дворах домов № 5, 8 и 10, а также на 1-й Железнодорожной улице. Работы провели с учетом мнения жителей, которые они оставляли на портале «Добродел».

В 2025 году в Можайском округе запланированы масштабные ремонты: специалисты приведут в порядок 15 участков региональных дорог и 12 участков муниципальных. Всего обновят более 51 километра полотна.

Актуальный список работ можно посмотреть на официальном сайте администрации Можайского округа.

Ранее о реформе ЖКХ Подмосковья рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Пятилетняя модернизация системы ЖКХ региона коснется около 5,4 миллиона жителей региона. В рамках программы до 2029 года в регионе проведут 636 мероприятий, из которых 267 начнут уже в этом году.