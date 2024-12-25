Еще 10 жителей Подмосковья выиграли денежные призы за оплату ЖКУ онлайн

Еще 10 жителей Подмосковья выиграли денежные призы за оплату услуг ЖКХ онлайн. Каждый из них получил 1,5 тысячи рублей на лицевой счет.

Получить деньги на оплату ЖКУ можно при участии в акции «Счастливая подписка». Всего за время ее проведения жители региона получили в сумме 75 тысяч рублей.

Для участия в розыгрыше нужно подписаться на электронный квитанции. Они являются точной копией бумажных и имеют ту же юридическую силу.

«Доказательство оплаты услуг — не счет, а чек или выписка из банка. Электронная квитанция экономит бумагу, сохраняет деревья и снижает количество отходов», — отметили в МинЖКХ Подмосковья.

Чтобы стать участником акции, нужно подписаться на электронный счет в личном кабинете или мобильном приложении МосОблЕИРЦ.

Финальный розыгрыш пройдет в январе 2025 года.