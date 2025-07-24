Еще 10 заблудившихся грибников спасли в лесах Подмосковья 23 июля

Сотрудники «Мособлпожспаса» 23 июля оперативно отреагировали на несколько вызовов о потерявшихся в лесах жителях региона. В течение дня были спасены 10 человек, заблудившихся во время сбора грибов в разных округах.

В Сергиевом Посаде спасатели помогли супружеской паре.

«Работники подразделения связались с потерявшимися по телефону и установили их примерное местонахождение. Затем спасатели начали прочесывать лес в районе между СНТ „Гусево“ и поселком „Сергиев Посад-14“, подавая звуковые сигналы и поддерживая связь с ними. Через час специалисты успешно нашли и вывели из густой чащи мужчину 1974 года рождения и женщину 1986 года рождения», — рассказал старший смены поисково-спасательного поста 233-й части Дмитрий Кулиш.

В Коломне помощь потребовалась трем любительницам «тихой охоты».

«Менее чем за час специалисты нашли женщин, вывели их из леса и отвезли домой. От госпитализации они отказались», — сообщил руководитель операции Роман Широков.

В Рузском округе потерялись две женщины. Их примерное местоположение удалось установить с помощью мобильного телефона.

«Поисковые работы продолжались более трех часов, но в итоге специалисты успешно нашли женщин в возрасте 55 и 65 лет и вывели их из леса», — пояснил старший смены пожарно-спасательной части № 265 Александр Сургуч.

Самый сложный случай произошел в Дмитровском округе, где потерялись пенсионеры с семилетним ребенком. Спасатели начали прочесывали лес и издавали звуки, чтобы привлечь внимание.

«Вскоре специалисты нашли бабушку с внуком, но дедушки на месте не оказалось — он пошел на звуковые сигналы автомобиля за помощью и самостоятельно вышел на дорогу к своей машине», — отметила старший смены Любовь Каменщикова.

Спасатели напоминают о необходимости соблюдать меры предосторожности при посещении лесов: брать с собой полностью заряженный телефон, компас или GPS-навигатор, а также сообщать родственникам о планируемом маршруте.