Еще 10 тысяч заявок на техобслуживание газовой техники подали в Подмосковье

Жители Подмосковья могут онлайн подать заявление на заключение договоров на техобслуживание газового оборудования. Сделать это можно через «Госуслуги». В 2025 году сервис использовали почти 10 тысяч раз.

Как сообщили в областном Мингосуправления, услуга доступна в разделе регионального портала «Жилье» — «Газоснабжение». Для подачи заявки нужно авторизоваться через ЕСИА и заполнить электронную форму.

Договор поступил в личный кабинет на «Госуслугах». Его можно подписать при помощи Госключа.

«Заключенный договор в электронном виде появится в личном кабинете на регпортале. С ним можно в электронном формате заказать: ремонт или замену газового оборудования, поверку приборов учета газа, возобновление подачи газа после устранения неполадок», — пояснили в ведомстве.

Подать заявление могут собственники или наниматели жилых домов или помещений в многоквартирном доме.