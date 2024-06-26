Еще 10 тысяч контейнеров для сбора текстиля установят в Подмосковье

Московская область — лидер среди других регионов не только по раздельному сбору мусора, но и по переработке вторсырья. Председатель Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами Лилия Белова рассказала Юлии Минаковской в «Интервью 360» о планах установить еще десять тысяч точек сбора текстиля в Подмосковье.

«Текстиль — одна из сложных фракций, если она попадает вместе с бытовыми отходами, смешивается с пищевыми — такой текстиль не принимает ни один завод переработчик», — прокомментировала Белова.

По ее словам, на данный момент в Московской области установлено 1,3 тысячи контейнеров для сбора текстиля. Губернатор Андрей Воробьев подписал на ПМЭФ договор, согласно которому в регионе появятся еще десять тысяч баков.

Лилия Белова уточнила, что сдать текстиль можно не только в специальные контейнеры, но и в фонды, которые работают на территории Подмосковья. Кроме того, недавно в Московской области прошла экологическая выставка. В ее рамках гости также могли принести ненужные вещи и сдать их на переработку.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что контроль за незаконным размещением отходов усилят в Подмосковье. Работой в данном направлении занимаются МВД, ГИБДД и другие службы.

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