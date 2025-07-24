Еще 10 торговых точек по продаже овощей проверили в Мытищах

В муниципальном округе Мытищи работают десять торговых павильонов, в которых продают сезонные овощи, фрукты и ягоды. Каждый из них проверила начальник управления потребительского рынка и услуг администрации городского округа Мытищи Елена Подмаркова.

Как правило, собственники палаток соблюдают правила благоустройства и требования к их внешнему виду. Продукция там качественная и свежая, продавцы предоставляют все необходимые документы. Помимо этого, каждая торговая точка оборудована кассовыми аппаратами.

Больше всего нареканий во время обхода вызвали сами торговые павильоны. Некоторые владельцы сооружают там настилы, подпорки и другие элементы, что является нарушением условий договора аренды. Собственникам дали три дня на то, чтобы привести торговые точки в порядок. А позднее проведут повторную проверку.

Напомним, что официально продавать сезонную продукцию в Мытищах разрешили по следующим адресам: у домов № 20 и № 40 по улице Веры Волошиной, вблизи дома № 40А на Летной улице, рядом с домами № 70 и № 82 на Новомытищинском проспекте, у дома № 39 на Силикатной улице, у дома № 33 на улице Селезнева, у домов № 24 и № 26 на Юбилейной улице, а также у дома № 22, корпус № 5, на Осташковском шоссе.

Специалисты управления потребительского рынка и услуг администрации городского округа Мытищи регулярно проверяют все эти объекты.

При выявлении нарушений в торговых точках необходимо обратиться в управление потребительского рынка и услуг администрации городского округа Мытищи по адресу: город Мытищи, Новомытищинский проспект, дом № 30/1, или по номеру телефона 8 (495) 581-13-48, а также написать по электронной почте potrebrinok2012@yandex.ru.