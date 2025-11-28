Еще 10 сотрудников трудоустроили в станцию скорой помощи в Одинцове

Одинцовская станция скорой медицинской помощи приняла десять новых сотрудников. Среди прибывших специалистов — врачи, фельдшеры и медсестры, которых привлекли возможности профессионального развития.

Новые специалисты прибыли из Астрахани, Твери и Санкт-Петербурга. Ярким примером стала семья Свистуновых из Астрахани, осуществившая давнюю мечту о переезде. Супруги Свистуновы теперь работают вместе: Евдоким — стал водителем «скорой», а Марина — трудится по своему профилю.

Администрация Одинцовского городского округа помогла устроить их дочь в шестой класс местной школы, где девочка успешно адаптировалась.

На переезд в Подмосковье их также мотивировали льготы и меры поддержки для медработников, реализуемые в столичном регионе. Более того, семья Свистуновых планирует стать участником программы «Социальная ипотека».