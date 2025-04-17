Еще 10 школьникам вручили первые паспорта в Павловском Посаде

Первые официальные документы, символизирующие вступление во взрослую и ответственную жизнь граждан Российской Федерации, вручил ребятам первый заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Филипп Ефанов. Он поздравил школьников с этим важным событием в их жизни.

Филипп Ефанов напомнил, что получение паспорта — это не просто формальность, а настоящий символ становления гражданской ответственности и взросления. Ведь наличие паспорта — это не только новые права, но и обязанности, которые необходимо беспрекословно соблюдать.

«Горжусь тем, что наша молодежь растет активной, умной и целеустремленной. Желаю вам успехов, новых горизонтов и всегда помнить о своей Родине», — сказал он, обращаясь к ребятам.