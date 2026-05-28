Еще 10 объектов ЖКХ построят и отремонтируют в Королеве в 2026–2027 годах

Подготовку к новому отопительному сезону обсудили на оперативном совещании. Сразу после завершения отопительного периода 4 мая специалисты приступили к плановой проверке и ремонту теплосетей, котельных и внутридомовых систем.

Особое внимание уделяют адресам, где зимой поступало больше всего жалоб. Их взяли на отдельный контроль. В план капитального ремонта включен участок тепловой сети ракетно-космической корпорации «Энергия»: там заменят 300 метров трубопроводов. Параллельно готовят многоквартирные дома, социальные учреждения, котельные, водозаборные узлы и насосные станции.

На теплотрассах уже проводят гидравлические испытания, на водозаборах — промывку и дезинфекцию резервуаров, управляющие компании проверяют внутридомовые системы. Аварийные службы работают круглосуточно: дополнительно проверят технику, пополнят запасы материалов и отработают регламенты.

Продолжается модернизация коммунальной инфраструктуры. До 2027 года в Королеве построят и капитально отремонтируют объекты тепло- и водоснабжения. Задача властей — провести подготовку системно и качественно, чтобы жители, школы, детские сады и больницы получили тепло без сбоев.