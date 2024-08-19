Еще 10 лифтов обновят в Реутове в 2024 году

В 2024 году в Реутове модернизируют десять лифтов в трех многоквартирных домах. Работы проведут в рамках масштабной программы обновления лифтового оборудования. На сегодняшний день в Московской области уже заменили более 13 тысяч объектов.

«Все лифты в Московской области, которые исчерпали свой нормативный срок службы в 25 лет, были заменены. С 2020 года программа замены лифтов проводится планово, что позволяет поддерживать высокий уровень безопасности и комфорта для жителей», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

В 2023 году в Московской области заменили около 270 лифтов, а в 2024 году планируется установка более 560 новых лифтов. Наибольшая потребность в замене лифтового оборудования наблюдается в крупных городских округах, таких как: Богородский, Балашиха, Мытищи, Электросталь и другие.

В Реутове уже завершили замену девяти лифтов в трех многоквартирных домах. Все новые лифты произведены в России, что устраняет риски сбоев в поставках комплектующих. Генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов уточнил, что новые лифты соответствуют современным стандартам безопасности и комфорта.

Жители Московской области могут ознакомиться с адресной программой капитального ремонта на интерактивной карте.

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