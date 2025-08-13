Еще 10 юным жителям Богородского округа вручили первые паспорта

Важным моментом мероприятия стали напутственные слова почетных гостей. Депутат Богородского округа Олег Пушенок и руководитель местного отделения «Движения Первых» Анастасия Сударикова обратились к подросткам с пожеланиями вырасти достойными гражданами своей страны. Их слова поддержки и мудрые наставления произвели глубокое впечатление на юных жителей муниципалитета.

В этот волнующий момент рядом с ребятами находились их близкие — родные и друзья, которые пришли разделить радость важного события в жизни молодых людей. В память о церемонии участники получили памятные подарки и фотографии на память.

Отметим, что такие мероприятия проводят в округе ежемесячно. Чтобы сделать получение паспорта особенно запоминающимся, достаточно при подаче документов в МФЦ сообщить специалисту о своем желании участвовать в торжественной церемонии.