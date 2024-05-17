Еще 10 футбольных полей благоустроят в Подмосковье в 2024 году | 360°

Подмосковье 17 мая 2024, 13:32 Еще 10 футбольных полей благоустроят в Подмосковье в 2024 году Unsplash

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День первой футбольной команды отмечают в Подмосковье 19 мая. Мособлдума утвердила этот праздник законодательно. Отмечается, что футболом в регионе занимаются свыше 170 тысяч человек.

По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, этот день стал символом спортивного единства и страсти к футболу для всех жителей Подмосковья.

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«В целом, в Московской области развитию спортивной инфраструктуры уделяется большое внимание. На реализацию программы „Спорт Подмосковья“ в этом году предусмотрено порядка девяти миллиардов рублей, на развитие массового спорта в бюджете заложено более 800 миллионов рублей», — подчеркнул спикер.

В текущем году в Московской области запланировано благоустройство 16 спортивных сооружений, десять из которых — футбольные поля и мини-стадионы. Сейчас в Люберцах продолжается реконструкция стадиона «Торпедо». Ожидается, что спортобъект преобразится уже в этом году.

В этом году стадионы с футбольными полями появятся в Пушкино, Воскресенске, Клину, Сергиевом Посаде и других округах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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