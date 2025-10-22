Еще 10 экскурсий на водоканалы для школьников провели в Подмосковье

Подмосковные школьники посетили еще 10 экскурсий на водоканалах. Они ознакомились с работой водозаборных узлов, аварийных бригад, а также побывали в лабораториях и на очистных сооружениях.

Экскурсии посетили ученики школ Балашихи, Власихи, Богородского округа, Щелкова, Истры и других муниципалитетов. Они побывали на ВЗУ и очистных сооружениях, узнали о работе аварийных бригад, а также попробовали себя в роли пассажиров каналопромывочных машин и экскаваторов-погрузчиков.

«Наши водоканалы всегда с радостью принимают школьников и студентов. У нас есть что показать и чем поделиться — большой парк коммунальной техники, новое оборудование, технологичные решения очистки воды, цифровые диспетчерские службы», — отметил глава МинЖКХ Подмосковья Кирилл Григорьев.

Школьники увидели полный цикл подготовки воды от забора до подачи в сеть, узнали о работе фильтрационных систем и технологии обеззараживания.

Экскурсии продолжаются до конца года. Водоканалы посетят более 400 школьников.