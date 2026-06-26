Еще 10 дворов благоустроят в Королеве в 2026 году

Придомовые территории обновляют в разных микрорайонах города по просьбам местных жителей. По графику все запланированные работы должны быть завершены до конца лета.

Сейчас работы ведутся в микрорайонах Текстильщик на улице Советской (дома № 30, 32, 34), в Первомайском на улице Чапаева (дома № 1А и 1Б), в Юбилейном на улицах Героев Курсантов (дома № 3, 5, 9) и Трофимова (дома № 6, 8, 10, 12), а также на улице Первомайской, где обновляют дворы у домов № 1, 2, 3, 5, 7 и 7а (корпуса 1 и 2).

Подрядчики укладывают новый асфальт и бордюрный камень, обустраивают удобные подходы к подъездам. По просьбам жителей создают дополнительные парковочные карманы и занимаются озеленением.

Территории благоустраивают в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды».