Еще 10 дворов благоустроят в Королеве в 2025 году

В Королеве в 2025 году в рамках программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» благоустроят 10 дворов. Всего за пять лет привели в порядок более 300 придомовых территорий.

Рабочие благоустроили дворы на улицах Глинкина, Толстого, Комсомольской, Суворова, Тихомировой, Большой Комитетской и Октябрьском бульваре. В настоящее время исполнитель приводит в порядок придомовые территории на улицах Болдырева, Циолковского и Исаева.

Специалисты должны заменить асфальтовое покрытие на проезжей части и тротуаре, установить бордюрный камень и обеспечить удобные подходы к подъездам. Где необходимо, будут оборудованы дополнительные парковочные места и проведено озеленение.

Стоит отметить, что за последние пять лет в наукограде благоустроено более 300 дворовых территорий.