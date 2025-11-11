Еще 10 дворов благоустроили в Королеве в 2025 году

В Королеве подвели итоги благоустройства дворов в 2025 году. В список территорий добавили еще десять объектов на улицах Глинкина, Тихомировой, Большая Комитетская, Суворова, Исаева, Болдырева, Циолковского, Комсомольская, Толстого и Октябрьском бульваре.

Во дворах обновили проезды и тротуары, оборудовали дополнительные парковочные места, установили скамейки и провели озеленение.

Помимо этого, продолжается ремонт автомобильных дорог. Специалисты обновили более 3,5 километров дорог на улицах Октябрьская, Строителей, Лесная в микрорайоне Юбилейный, а также на проспекте Королева, нанесли разметку с помощью износостойкого термопластика.

Также в Королеве привели в порядок 14 народных троп. Теперь пройти к остановкам общественного транспорта, школам, поликлиникам и магазинам стало комфортно и удобно.