Епископ Николай провел Божественную литургию в Павловском Посаде

В Покровско-Васильевском монастыре города Павловский Посад состоялось торжественное архиерейское богослужение. Епископ Балашихинской епархии Николай, возглавляющий Балашихинскую и Орехово-Зуевскую кафедры, совершил Божественную литургию Иоанна Златоуста, а также провел Крестный ход вместе с жителями округа.

«Благодарим Владыку Николая за возможность совместной молитвы! Поздравляем всех горожан со Светлой Пасхой! Пусть этот святой, прекрасный праздник наполнит каждого душевным теплом, счастьем и спокойствием, принесет в жизнь много радости и любви! Христос Воскресе!», — отметил первый заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Филипп Ефанов.

Напомним, что Пасха является переходящим праздником, и дата ее празднования ежегодно меняется. От Светлого Христова Воскресения зависят и другие важные христианские даты, такие как Масленица, начало Великого поста, Вознесение и Троица. Пасха всегда приходится на воскресенье и отмечается после весеннего равноденствия в первое полнолуние.