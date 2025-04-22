Епископ Николай провел Божественную литургию в Павловском Посаде

В Покровско-Васильевском монастыре города Павловский Посад состоялось торжественное архиерейское богослужение. Епископ Балашихинской епархии Николай, возглавляющий Балашихинскую и Орехово-Зуевскую кафедры, совершил Божественную литургию Иоанна Златоуста, а также провел Крестный ход вместе с жителями округа.
Первый заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Филипп Ефанов поздравил горожан со Светлым Христовым Воскресением.
«Благодарим Владыку Николая за возможность совместной молитвы! Поздравляем всех горожан со Светлой Пасхой! Пусть этот святой, прекрасный праздник наполнит каждого душевным теплом, счастьем и спокойствием, принесет в жизнь много радости и любви! Христос Воскресе!», — отметил первый заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Филипп Ефанов.
Напомним, что Пасха является переходящим праздником, и дата ее празднования ежегодно меняется. От Светлого Христова Воскресения зависят и другие важные христианские даты, такие как Масленица, начало Великого поста, Вознесение и Троица. Пасха всегда приходится на воскресенье и отмечается после весеннего равноденствия в первое полнолуние.
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