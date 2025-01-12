Епископ Кирилл провел Божественную литургию в Богоявленском храме в Химках

В рамках рождественской недели, в Богоявленском храме Химок состоялась торжественная божественная литургия. На богослужении присутствовали благочинные Сергиево-Посадской епархии, председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский, а также сотни верующих.
Заместитель благочинного Химкинского церковного округа и настоятель храма Мученика Уара, иеромонах Леонтий поздравил прихожан с великим праздником Рождества Христова. Служба прошла в особой духовной атмосфере, а завершилась вдохновляющей проповедью владыки.
Стоит отметить, что благодаря поддержке главы округа Дмитрия Волошина в Химках большое внимание уделяется традиционным праздникам. В дни важных событий организуются культурные и образовательные мероприятия. Особенной популярностью среди жителей пользуются концерты и театрализованные поздравления.
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