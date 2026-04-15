Компания «Энерготех» построит завод в Рузе по льготной программе

Компания «Энерготех» получила разрешение на строительство завода в Рузском муниципальном округе. Новое предприятие будет производить комплектные трансформаторные подстанции и вводные распределительные устройства. Завод возведут на земельном участке, предоставленном инвестору на льготных условиях в рамках региональной программы «Земля за рубль». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева заявила: «Инвестиции в проект составят 55 миллионов рублей. В результате его реализации будет создано более 20 новых рабочих мест. Завершение проекта запланировано на 2027 год».

На заводе планируют наладить выпуск блочных трансформаторных подстанций и комплектующих к ним. Проектная мощность предприятия составит до 150 единиц продукции различной номенклатуры в год.

