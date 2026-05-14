«Энергомаш» идет в ногу со временем: модернизация завода в Чехове

На предприятии «Энергомаш — ЧЗЭМ» в городе Чехове происходит масштабная модернизация. Генеральный директор Денис Ефимов сообщил о приобретении и установке нового оборудования, включая токарно-карусельные станки с числовым программным управлением (ЧПУ).

Под станки уже подготовили специальные фундаменты, и сейчас рабочие занимаются их монтажом и настройкой. Денис Ефимов подчеркнул, что это не просто станки, а инвестиции в технологическое лидерство.

Кроме того, на заводе завершили приемку горизонтально-расточных станков, которые также помогут повысить качество и эффективность производства. Запустили новую печь для прокалки флюса, улучшив качество продукции и сократив количество брака.

Недавно открыли производственный участок реинжиниринга, 3D моделирования и прототипирования. Здесь используют новейшее оборудование: 3D сканер и 3D принтер. Это позволяет создавать прототипы любых деталей, в том числе крупногабаритных.

Завод «Энергомаш» был открыт в сентябре 1942 года и на сегодняшний день имеет более 80 лет истории. Общая площадь цехов составляет 75 тысяч квадратных метров. Здесь производят трубопроводную арматуру высокого давления для атомных и тепловых электростанций, а также предприятий нефтегазовой, химической и других отраслей промышленности России.

Стратегия развития завода приносит положительные результаты. Отмечается рост экономических показателей, в частности, выручки от продажи продукции для атомных электростанций. В прошлом году она выросла примерно на 550 миллионов рублей или на 47% по сравнению с 2024 годом. Планируется дальнейший рост выручки и объемов продаж продукции.