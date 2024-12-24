Энергетиков Воскресенска наградили к профессиональному празднику

Алексей Малкин поздравил с профессиональным праздником коллектив Коломенского филиала АО «Мособлэнерго» и его лучших работников, а также вручил им благодарственные письма и почетные грамоты. Глава городского округа выразил энергетикам благодарность за высокий профессионализм и их добросовестный труд.

Еще одна награда была вручена жителю Воскресенска Роману Афанасенко. В ноябре текущего года в СНТ «Строитель» произошел пожар. Услышав крики о помощи, Роман Афанасенко помог вывести из горящего дома женщину и двух несовершеннолетних детей. Алексей Малкин вручил мужчине благодарность за проявленное мужество и самоотверженность.