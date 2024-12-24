Энергетиков Воскресенска наградили к профессиональному празднику

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск

Глава городского округа Алексей Малкин провел очередное оперативное совещание. На нем секретарь местного отделения партии «Единая Россия» вручил награды жителям муниципалитета.

Алексей Малкин поздравил с профессиональным праздником коллектив Коломенского филиала АО «Мособлэнерго» и его лучших работников, а также вручил им благодарственные письма и почетные грамоты. Глава городского округа выразил энергетикам благодарность за высокий профессионализм и их добросовестный труд.

Еще одна награда была вручена жителю Воскресенска Роману Афанасенко. В ноябре текущего года в СНТ «Строитель» произошел пожар. Услышав крики о помощи, Роман Афанасенко помог вывести из горящего дома женщину и двух несовершеннолетних детей. Алексей Малкин вручил мужчине благодарность за проявленное мужество и самоотверженность.

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