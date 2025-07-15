Энергетики восстановили подачу электричества в Сергиевом Посаде и Пушкино

Специалисты «Россети Московский регион» устранили последствия непогоды в Сергиевом Посаде и Пушкино. Там из-за ливня и сильного ветра нарушилась подача электричества.

Аварийные работы также продолжаются в Солнечногорске, Дмитрове, Егорьевске и Луховицах. В работах задействовали 121 бригаду из 327 специалистов, а также 32 резервных источника электроснабжения.

Сообщить о перебоях в работе электричества жители могут по телефону 8-800-220-0-220 (короткий номер — 220).

Из-за непогоды все аварийные и коммунальные службы региона перешли в режим повышенной готовности. Специалисты постоянно следят за ситуацией, чтобы оперативно провести ремонт.