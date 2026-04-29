Энергетики восстановили электроснабжение по основной сети в Подмосковье

Энергетики восстановили электроснабжение потребителей в Подмосковье после циклона. Об этом сообщила компания «Россети Московский регион» в телеграм-канале .

«Специалисты компании „Россети Московский регион“ полностью завершили ремонтные работы на севере Подмосковья на линиях электропередачи 6-10 кВ, поврежденных мощным циклоном», — отметили в компании.

Сейчас специалисты восстанавливают электроснабжение и выполняют работы по индивидуальным заявкам в сетях напряжением 0,4 кВ. Это касается, в основном, садовых товариществ и коттеджных поселков.

Мощный циклон обрушился на столичный регион 27 апреля, принеся аномальные снегопады и сильный ветер с порывами до 23 метров в секунду. К вечеру специалисты «Россети Московский регион» восстановили электроснабжение для большинства потребителей, пострадавших от первой волны непогоды.

Потепление в Московском регионе ожидается на майских праздниках. Температура воздуха 1 мая вырастет до +6…+11 градусов.