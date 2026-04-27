Энергетики приступили к устранению последствий непогоды в Подмосковье

Более 300 бригад задействовали в Подмосковье для устранения последствий сильного ветра и мокрого снега. Об этом сообщил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

«На данный момент работает по устранению последствий шквалистого ветра и мокрого снега 321 бригада. Это специалисты „Россетей“, „Мособлэнерго“, „Мособлгаза“, сотрудники лесных служб, подразделения МТДИ и МЧС», — сказал он.

Основные усилия направили на расчистку линий электропередачи от упавших деревьев и восстановление энергоснабжения.

Пока осталось подключить 21 котельную и 11 водозаборных узлов. Там, где невозможно быстро вернуть постоянное электроснабжение, используют передвижные генераторы.

Наиболее сложная ситуация сохраняется на севере региона — в Дмитровском, Сергиево-Посадском и Талдомском округах. По оценке Воропанова, в ряде территорий восстановительные работы могут затянуться до глубокой ночи.