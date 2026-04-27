Рабочие вышли на борьбу с последствиями снегопада в Дмитровском округе

Муниципалитет оказался в числе подмосковных округов, которые больше других пострадали от снегопада. Коммунальные и дорожные службы переведены на усиленный режим.

Из-за стихии в регионе фиксировали отключения электричества. В округе оперативно сформировали штаб, решения принимаются без задержек. К работам привлекли несколько организаций: 21 бригада «Россетей» чинит повреждения на линиях электропередачи, специалисты «Мособлэнерго» помогают с переключениями и восстановлением сетей. Три бригады Дмитровского филиала «Мособллеса» убирают поваленные деревья.

Дорожные службы задействовали десятки единиц техники и рабочих: на региональных дорогах — восемь комбинированных дорожных машин, девять тракторов и 76 человек; на муниципальных — семь машин, восемь тракторов и 15 рабочих. Службы благоустройства выделили 250 человек и 43 единицы техники. Из областного резерва в округ дополнительно направили еще пять бригад.

Созданы муниципальные штабы, доклады поступают ежечасно. Каждую линию электропередачи обследует отдельная бригада. По прогнозам, ветер к вечеру усилится, поэтому основные силы сконцентрировали в районных подразделениях электрических сетей.

Глава округа Михаил Шувалов доложил, что ситуация контролируется, все обращения жителей фиксируются и отрабатываются. Задача — максимально быстро вернуть свет в дома и устранить последствия снегопада. Он поблагодарил бригады, работающие круглосуточно в непростых погодных условиях. Все службы продолжают действовать с повышенной готовностью.