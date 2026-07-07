Энергетики повышают безопасность линий электропередачи в Подмосковье

В Московской области продолжаются работы по обеспечению безопасности энергетических сетей. Специалисты активно занимаются расчисткой территорий вблизи линий электропередачи (ЛЭП), чтобы предотвратить возможные аварийные ситуации.

В начале июля специалисты АО «Мособлэнерго» завершили работы по расчистке охранных зон вдоль ЛЭП в четырех округах Подмосковья: Раменском, Ленинском, Пушкинском и Лыткарине. На территории более 16 гектаров были опилены ветки деревьев и кустарников, которые могли задеть и порвать провода при неблагоприятных погодных условиях.

Компания «Россети Московский регион» с начала года расчистила более 3700 гектаров просек. Работы проведены в различных муниципалитетах, включая Домодедовский, Серпухов, Луховицы, Талдомский и Волоколамск.

«Для нас важно, чтобы жители Московской области не сталкивались с перебоями в электроснабжении, поэтому стараемся минимизировать риски аварийных отключений из-за погодных явлений», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов. Он также подчеркнул, что уже приведено в порядок 3,7 тысячи из 7,7 тысяч гектаров охранных зон, запланированных в этом году.

После работ по расчистке проводится утилизация и вывоз порубочных остатков.