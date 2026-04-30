Энергетики Подмосковья готовятся к бесперебойной работе в майские праздники

Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» вводят дополнительные меры для надежного электроснабжения потребителей в майские праздники. С 1 по 4 мая и с 9 по 12 мая 2025 года руководители компаний, оперативный и оперативно-ремонтный персонал будут дежурить круглосуточно.

На территории обслуживания «Мособлэнерго» проведены внеплановые проверки электросетей. Осмотрены линии электропередачи и оборудование. В филиалах и аппарате управления усилены меры пожарной и антитеррористической безопасности. Произведено техническое обслуживание транспорта и спецтехники, используемых для устранения нештатных ситуаций.

С 1 по 3 мая включительно «Мособлэнерго» организует круглосуточное дежурство 67 бригад. В случае возникновения режима повышенной готовности дополнительно будут привлечены 349 бригад и 559 единиц спецтехники, а также 141 передвижная дизельная электростанция.

Для ликвидации возможных нештатных ситуаций в готовность приведены и 303 бригады компании «Россети»: 1 198 специалистов, 363 единицы спецтехники и 182 передвижных дизель-генератора.

Энергетики постоянно взаимодействуют с МЧС, органами власти и Гидрометцентром, ведя онлайн-мониторинг погодных условий.

При возникновении вопросов, связанных с подачей ресурсов, жители могут обращаться в единую диспетчерскую службу соответствующего городского округа, свою управляющую компанию, ресурсоснабжающую организацию, а также к голосовому помощнику по номеру 122 (доб. 4). При запахе газа следует звонить по телефону 112.

Сообщить о нарушении электроснабжения можно по телефонам: горячей линии «Мособлэнерго» — 8 (495) 99-500-99, «Светлой линии» «Россети Московский регион» — 8-800-220-0-220 (короткий номер — 220), а также написав виртуальному помощнику «Россети Московский регион» Электре — @Electra_rossetiMR_bot.