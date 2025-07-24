Энергетики обновили трансформаторную подстанцию в Мытищах

Специалисты «Мособлэнерго» модернизировали трансформаторную подстанцию ТП-149 на улице Колпакова в Мытищах. Она обеспечивает электричеством управление внутренних дел, магазин автозапчастей и три многоквартирных дома, где живут порядка 700 человек.

На подстанции поменяли старое оборудование на современный распределительный шкаф. Новая техника улучшит электроснабжение подключенных объектов, а также снизит риск аварий и сбоев в сетях.

Отметим, что в этом году компания «Мособлэнерго» планирует капитально отремонтировать 6,1 километра кабельных и воздушных линий электропередачи в Мытищах. Кроме того, специалисты модернизируют оборудование пяти подстанций и обновят восемь зданий трансформаторных пунктов. Основные работы выполнят в летний период.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал текущий год пиком модернизации теплосетей в Подмосковье, который существенно изменит ситуацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.