Энергетики модернизировали подстанцию в микрорайоне Сходня в Химках

Специалисты АО «Мособлэнерго» реконструировали трансформаторную подстанцию ТП-395 в микрорайоне Сходня в Химках. Объект питает детский сад, насосную станцию и три многоквартирных дома на улицах Мичурина и Новая, где проживают более 300 человек.

Энергетики выполнили реконструкцию в рамках программы капитального ремонта объектов электросетевого хозяйства. Они заменили старое электрооборудование в распределительном устройстве РУ-0,4 кВ и установили современные панели дистанционного управления, которые автоматически переключают систему на резервное питание.

Обновленная подстанция обеспечит стабильность и качество электроснабжения запитанных от нее потребителей, а также снизит риск возникновения внештатных ситуаций в сетях.

Отметим, что всего в этом году в Химках специалисты АО «Мособлэнерго» проводят реконструкцию 750 метров воздушных линий электропередачи, капитальный ремонт оборудования 13 подстанций и пять зданий тепловых пунктов. Основной объем работ выполнили в весенние и летние месяцы.