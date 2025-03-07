Энергетические службы Подмосковья перейдут на усиленный режим работы в праздники

Энергетики «Россети Московский регион» и «Мособлэнерго» усиливают меры для надежного электроснабжения в праздничные дни. С 8 по 10 марта в Подмосковье ввели круглосуточное дежурство сотрудников, усилили контроль за работой энергообъектов, а также отменили плановые ремонты.
В Министерстве энергетики Московской области отметили, что особое внимание уделяется социально значимым объектам и местам массовых мероприятий. Специалисты провели внеплановые проверки оборудования, техники и экипировки персонала. В регионе также усилили меры пожарной и антитеррористической безопасности. В круглосуточной готовности находятся 509 бригад, а при необходимости привлекут еще 349 бригад и более 4000 единиц спецтехники.
Энергетики взаимодействуют с МЧС, властями и метеослужбами, следят за погодой в режиме онлайн. Напомним, сообщить о проблемах с электричеством можно по телефонам: 8 (800)220-02-20, 8 (495) 995-00-99.
Прокуратура начала проверку после гибели провалившейся под лед девочки в Химках
Каждый десятый россиянин выступил за отмену празднования 8 Марта
В США заявили, что Украина превратилась в европейский Афганистан
Бетонные плиты придавили двух рабочих на стройке в Москве
«Грязные слухи». Брухунова опровергла новость о том, что Петросян попал в реанимацию
Новый возлюбленный Натали Портман оказался продюсером Милен Фармер и Давида Гетты
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте