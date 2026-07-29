Почти 100 километров ЛЭП обновили в Подмосковье с начала года

С начала 2026 года в городских и муниципальных округах Московской области активно идет модернизация электрических сетей. Это помогает сделать энергетическую инфраструктуру более устойчивой и современной.

За первые шесть месяцев специалисты «Мособлэнерго» обновили более 96 километров линий электропередачи. Такие работы помогают снизить вероятность технологических нарушений в период максимальных нагрузок, особенно в предстоящий отопительный сезон.

На воздушных линиях заменили провода и опоры на участках общей протяженностью более 56 километров. Ремонт кабельных линий напряжением от 0,4 до 10 киловольт провели на участках длиной 40 километров. Самые большие объемы работ выполнили в Раменском муниципальном округе — более 12 километров, городском округе Люберцы — почти 6,5 километров и городском округе Ступино — пять километров.

Также с начала года специалисты компании обновили оборудование 65 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. На 95 подстанциях и производственных объектах провели капитальный ремонт зданий. Это нужно для надежной защиты оборудования от воздействий погоды.

В рамках программы энергетики расчистили около 28 гектаров охранных зон вдоль воздушных линий от деревьев и кустарников. Такие работы помогают предотвратить повреждение проводов при экстремальных погодных условиях.

«Энергетическая инфраструктура Подмосковья проходит серьезную перезагрузку. Мы усиливаем наиболее рисковые участки сетей, с особым вниманием к городским округам. Модернизация линий и ремонт подстанций дают двойную защиту — от износа и от погоды», — подчеркнул министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.