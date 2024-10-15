Эндоскопическую стойку закупили в больницу в Мытищах

Оборудование для операций появилось в Мытищинской больнице по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Эндоскопическая стойка оснащена инструментами для лапароскопических операций, что позволит сделать хирургические вмешательства безболезненнее.

«Буквально за короткое время мы уже провели 20 лапароскопических операций нашим маленьким пациентам. Благодаря высокотехнологичному оборудованию даже аппендэктомии проводим через небольшие разрезы. Это уменьшает риск кровопотери и осложнений после хирургического вмешательства. Кроме того, это реабилитация пациентов проходит быстро и легко. Очень рады, что теперь в арсенале наших детских хирургов есть такое оборудование, которое незаменимо и при серьезных сложных операциях», — рассказал заведующий детским травматологическим отделением Владислав Смирнов.

Помимо эндоскопической стойки, в этом году в Мытищинскую больницу приобрели и другое современное оборудование. Это аппараты ультразвуковой диагностики: один — премиум класса и два — экспертного уровня уже месяц работают для пациентов реанимационного отделения.

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