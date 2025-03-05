Эндокринологи МОНИКИ поделились опытом лечения диабета на конференции в Индии

В Индии состоялась национальная конференция, посвященная прецизионной и молекулярной медицины. В ней приняли участие специалисты из отделения терапевтической эндокринологии МОНИКИ имени Владимирского.

Прецизионная и молекулярная медицина — это современные подходы к диагностике и лечению хронических заболеваний с учетом индивидуальных генетических и экологических особенностей пациента. Они помогают повысить эффективность лечения и снизить риск побочных эффектов.

«Международный обмен опытом играет огромную роль в развитии науки и медицины. Участие в конференциях, таких как ISPMMMCON, позволяет нам обогатиться новыми знаниями, расширить профессиональные связи и внедрять прогрессивные методы в клиническую практику для улучшения качества жизни наших пациентов», — прокомментировала руководитель отделения терапевтической эндокринологии МОНИКИ имени Владимирского Инна Мисникова.

На конференции она представила доклад о прецизионной терапии диабета, где рассказала о влиянии режима питания и микробиома кишечника на метаболическое здоровье. Младший научный сотрудник Светлана Шокур выступила с исследованием о влиянии пищевых волокон на концентрацию водорода и метана в выдыхаемом воздухе у пациентов с диабетом второго типа. Работа показала, как разные виды клетчатки могут помогать контролировать состояние больных.