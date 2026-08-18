Эндокринолог Лариса Мельцер начала прием пациентов в поликлинике в Егорьевске

Мельцер окончила Рязанский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова, а затем прошла целевую ординатуру по эндокринологии от Егорьевской больницы.

«Я выбирала профессию сама и поняла, что в медицине я могу больше помогать людям. И конечно, меня всегда привлекала наука. Чаще всего пациенты обращаются к эндокринологу с вопросами по работе щитовидной железы и сахарным диабетом. Коллектив поликлиники тепло встретил меня и помог мне быстро адаптироваться к рабочему процессу. В планах у меня освоить детскую эндокринологию и ультразвуковую диагностику», — поделилась специалист.

Врач принимает в кабинете 3-30 по адресу: Егорьевск, улица Жукова Гора, дом № 19. Попасть на консультацию эндокринолога можно по направлению терапевта или другого лечащего врача при наличии медицинских показаний.

Запись к терапевту доступна на региональном портале «Здоровье», через «Госуслуги», по номеру 122, в регистратуре и инфомате поликлиники, а также с помощью чат-бота «Денис» в «Макс».