Елочные базары начнут работу в Химках 20 декабря

Купить лесную красавицу в Химках можно будет в 14 сертифицированных пунктах продажи. Начнут работу базары с 20 декабря.

Ели, сосны, праздничные игрушки и другие новогодние украшения — все это можно будет купить на новогодних базарах в Старых и Новых Химках, а также в Левобережном микрорайоне и Подрезкове по следующим адресам:

• Юбилейный проспект, вблизи дома 36;

• улица Молодежная, вблизи дома 50;

• улица Молодежная, дом 14/30;

• проспект Мира, вблизи дома 18/5;

• проспект Мира, вблизи спортивного комплекса «Родина»;

• Ленинский проспект, вблизи парка имени Толстого;

• улица Жаринова, вблизи дома 8;

• улица Новозаводская, строение 10А;

• Левобережный, улица Совхозная, дом 4, строение 1;

• Ленинградское шоссе, владение 5 (торговый центр «Лига»);

• Ленинградское шоссе, улица Бутаково, дом 4;

• Юбилейный проспект, вблизи дома ЗА;

• Луневское, улица Гаражная, дом 14а;

• Луневское, деревня Черная грязь, улица Торгово-промышленная, дом 6.

Ассортимент хвойных разнообразен. Помимо прочего здесь будет представлен и экологичный вариант — елка в горшке. Такое дерево после праздников можно высадить на личный участок или во дворе многоквартирного дома.

Традиционно новогодние базары будут работать до конца года.

Отметим, в рамках проекта губернатора «Зима в Подмосковье» в Химках подготовили десятки тематических спектаклей и новогодних представлений.

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