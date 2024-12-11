Елочные базары начнут работу в Химках 20 декабря
Купить лесную красавицу в Химках можно будет в 14 сертифицированных пунктах продажи. Начнут работу базары с 20 декабря.
Ели, сосны, праздничные игрушки и другие новогодние украшения — все это можно будет купить на новогодних базарах в Старых и Новых Химках, а также в Левобережном микрорайоне и Подрезкове по следующим адресам:
• Юбилейный проспект, вблизи дома 36;
• улица Молодежная, вблизи дома 50;
• улица Молодежная, дом 14/30;
• проспект Мира, вблизи дома 18/5;
• проспект Мира, вблизи спортивного комплекса «Родина»;
• Ленинский проспект, вблизи парка имени Толстого;
• улица Жаринова, вблизи дома 8;
• улица Новозаводская, строение 10А;
• Левобережный, улица Совхозная, дом 4, строение 1;
• Ленинградское шоссе, владение 5 (торговый центр «Лига»);
• Ленинградское шоссе, улица Бутаково, дом 4;
• Юбилейный проспект, вблизи дома ЗА;
• Луневское, улица Гаражная, дом 14а;
• Луневское, деревня Черная грязь, улица Торгово-промышленная, дом 6.
Ассортимент хвойных разнообразен. Помимо прочего здесь будет представлен и экологичный вариант — елка в горшке. Такое дерево после праздников можно высадить на личный участок или во дворе многоквартирного дома.
Традиционно новогодние базары будут работать до конца года.
Отметим, в рамках проекта губернатора «Зима в Подмосковье» в Химках подготовили десятки тематических спектаклей и новогодних представлений.
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